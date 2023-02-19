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Haberler Gündem Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan hasar tespiti yapan teknik görevlilere çağrı - Öne çıkan haberler
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Kılıçdaroğlu'dan depremin etkilediği binalarda hasar tespiti yapan teknik görevlilere çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere raporlarını gerçekçi bir biçimde oluşturmaları çağrısında bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan hasar tespiti yapan teknik görevlilere çağrı - Öne çıkan haberler
AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraşlı depremlerin etkilediği binalarda hasar tespiti yapan teknik görevlilere çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedelerden binlerce mesaj aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrımdır: Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun."

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