AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraşlı depremlerin etkilediği binalarda hasar tespiti yapan teknik görevlilere çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedelerden binlerce mesaj aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrımdır: Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun."