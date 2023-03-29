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Kılıçdaroğlu Konya'da! İftar programına katıldı, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, gençlerle kahve içti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da katıldığı iftar programında "Kavgayı bitireceğiz ve Türkiye kanatlarını, ufka doğru, geleceğe doğru açacak. Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi. Daha sonra Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu beraberindeki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte bir kafede gençlerle kahve içti

Kılıçdaroğlu Konya'da! İftar programına katıldı, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, gençlerle kahve içti
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HABERTURK.COM / DHA

Millet İttifakı 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ereğli ilçesindeki programın ardından beraberindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Konya kent merkezine geçerek Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşlik ettiği iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş Konya'da gençlerle bir kafede kahve içerek sohbet etti.

Millet İttifakı 13'üncü Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Konya'daydı. Burada Millet Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, daha sonra Konya'da bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve belediye başkanları daha sonra da gençlerle kahve içti.

YAVAŞ: ARTIK GÖZLER KÖR OLMUŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin deprem bölgesinde çalıştığını belirterek Bin 400 belediye personeli alanlardaydı" dedi. Yavaş "Ama ne hikmetse, biz bunu açıkça ifade ettiğimiz halde, biz Konya Büyükşehir Belediyesi'ni Hatay'da gördüğümüzü söyleyip, çalıştığını söylediğimiz halde, her nasılsa mübarek gün Sayın Cumhurbaşkanı, '11 belediye başkanını hiçbir yerde görmedik' diyor. Artık gözler kör olmuş diyecek bir şey yok. Bir an evvel böyle ayırt edici durumdan çıkıp, tekrar beraber olmanın zamanı çoktan geldi, gitti. Cuma günü, cuma çıkışı, hakaret yemek istemiyorum. Biz hiç kimse gibi düşünmek zorunda değiliz. Kimse de bizim gibi düşünmek zorunda değil. Ama biz onlar gibi düşünmüyoruz. Bir başkası gibi düşünmüyoruz diye hakaret yemek zorunda değiliz. Bu şerefli Türk milletine hizmet etmekle övünen ve bunu da elinden geldiğince yapan belediye başkanlarıyız ve bu şekilde olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

İMAMOĞLU: HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Mevlana'nın birlik beraberlik üzerindeki felsefesinden söz ederek, "Buradan o birleşme ruhuyla bir arada düşünen, bir arada ülkemizin huzur içerisinde bir döneme kavuşmasıyla ilgili sürecin en öncü kişisi Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde inşallah çok güzel işleri hep birlikte başaracağız" dedi.

DAVUTOĞLU: KİMSE DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ASLA KISITLAYAMAYACAK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, insanların kutuplaştırılmaması ve ötekileştirilmemesi gerektiğini belirtti. Davutoğlu, ''Uzun zamandır milletimiz yorgun düştü. Yukarılardan gelen bir yerlerden gelen buyurgan bir dil. Toplumumuzu kutuplara böldük. Bizden ve onlardan dediler. Siz ve biz, dediler ve sürekli olarak toplum içindeki farklılaşmalardan siyasi kısırlaştırmalar çıkardılar. Buradan Konya'dan Hazreti Mevlana'nın diyarından çağrıda bulunuyoruz. Gelin barışalım. diye konuştu.

Davutoğlu, "Kimse bir daha bu topraklarda din ve vicdan özgürlüğünü asla kısıtlayamayacak. Başörtüsünü, yasal çerçeveye kavuşturmak başta olmak üzere şu ana kadar din ve vicdan özgürlüğü konusunda edinilmiş bütün kazanımlarımız korunacak. Daha da güçlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte diğer siyasi genel başkanlarla birlikte altına imza attığımız temel ilkeler ve hedefler metnini bugün iktidardakiler okusunlar ve milletimiz, hepimizin altında imzası olan o metinde bütün bir millete şu teminatı verdiğimizi görecekler. Din ve vicdan özgürlüğündeki kazanımlar, korunacak ve daha da geliştirilecek. Kimse korku salmasın ve yine buradan bütün 85 milyonun her birine sesleniyoruz; düşünceniz, inancınız, felsefeniz, hayat tarzınız ne olursa olsun, sizler bizim için onuruna saygı duymak zorunda olduğumuz insanlarsınız. İnsan kardeşlerimizsiniz. İnsanlara kimse tepeden bakamaz. Kimse kibirle bakamaz. Kimse manevi değerlerimizi başka insanlara dışlayıcı şekilde kullanamaz" dedi.

"ADALETİ TESİS ETMEK ZORUNDAYIZ"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da adalet kavramına vurgu yaptı. Adaleti tesis edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer bir ülkede adalet yoksa, bir ülkede adalet aranıyorsa, ciddi temel bir sorunumuz var demektir. Adaleti tesis etmek için bir başka kişiye kin ve öfke duymadık. Beraber mücadele ederek adaleti tesis etmek zorundayız. Eğer kainat adalet üzerine inşa edilmişse, eşrefi mahluk olarak bizlerin de adaleti korumak ve adaleti savunmak gibi bir görevimizin olması lazım. Adaletsizlik varsa, her birimizin tek tek adaletsizliğe karşı çıkması lazım. İnsan olan, ahdi olan, edebi olan bir kişi haksızlığa uğradığında onun yanında olmak zorundadır. O zaman biz haksızlık karşısında susmadığımızı bu haykırdığımızı ifade etmeliyiz. Biz kendi kültürlerimize, kendi özümüze dönmek zorundayız. Kavgadan uzak durmak zorundayız. Siyaset kavga aracı değil, siyaset iyilikte yarışma aracı olmalıdır. İyilikte yarışmalıyız. İyilikte yarışırsanız ülkeyi kalkındırırsınız, ülkeyi büyütürsünüz" ifadesini kullandı.

"11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 11 KENTİN BİRER KOORDİNATÖRÜ"

Kılıçdaroğlu, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin deprem bölgesindeki 11 kentte görev yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem olduğunda bütün belediye başkanlarımız, her birisi, bütün araçlarıyla deprem bölgesine gitti. Ben ikinci gün gittim o soğukta. Hem depremzedeleri, hem gösterilen çabaları ve yaşanan dramı gördüm. 11 büyükşehir belediyemiz, 11 kentin birer koordinatörü. Örneğin Ankara, Kahramanmaraş'ın, İstanbul, Hatay'ın, Mersin, Adıyaman'ın, ama her bir büyükşehir belediyesinin altında bizim 218 belediyemiz ayrıca çalışıyor. 6 bin 944 yardım TIR'ı gönderdik. 4 uçakla yardım gönderildi. 6 gemiyle yardım gönderildi. 2 vapur gönderildi. 2 trenle de yardım gönderildi. Mazot desteği veriyoruz, yem desteği veriyoruz, gübre desteği veriyoruz, fide desteği veriyoruz. Ben sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin değil, AK Parti belediyelerinin kurduğu çadırlara da gittim. Onları da ziyaret ettim. Onlara da başarılar diledim, onları da kutladım. Hiçbir ayrım yapmadım. Neden Ayrım yapmak doğru değil. Tabloyu gördükten sonra ‘iyi ki bu ülkede belediyeler var dedim’. Belediyeler olmasa hiçbir şey olmayacak. İnsanlar enkaz altındayken ayrımcılık olur mu Doğru değil. Buradan bizim süratle çıkmamız ve kurtulmamız lazım. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. Kavgayı bitireceğiz ve Türkiye kanatlarını, ufka doğru, geleceğe doğru açacak. Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz."

GENÇLERLE KAHVE İÇTİLER

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya’da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gençlerle bir kafede kahve içerek sohbet etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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