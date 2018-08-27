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Kılıçdaroğlu müdahale etti, oğlunun düğünü için 5 yıldızlı otelden vazgeçildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve gelini Mine Alşan'ın düğününü yapacağı oteli veto etti. Baba Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle 5 yıldızlı otelden vazgeçen çift, Çankaya Belediyesi'ne ait salonda kokteyl verecek

27.08.2018 - 14:50 | Güncelleme: HABERTURK.COM

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile Mine Aşlan 1 Eylül’de evlenecek. Düğün için genç çiftin Ankara’daki 5 yıldızlı bazı otellerle görüştüğü ancak baba Kılıçdaroğlu’nun müdahalesiyle konseptin değiştiği öğrenildi. Düğün, Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki bir salonda sade bir kokteyl ile gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun oğulları Kerem ile kimyager Mine Alşan, 1 Eylül Cumartesi günü yapılacak bir törenle hayatlarını birleştirecek. Düğün, Çankaya Belediyesi’ni ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki La Rossa Wedding’de verilecek bir kokteyl ile gerçekleşecek.

Düğün için genç çiftin Ankara’da çok sayıda protokol düğünü düzenleyen bir organizasyon firması ile irtibata geçtiği öğrenildi. Çift, Başkent’te görkemli düğünlere ev sahipliği yapan JW Marriott Otel ve Bilkent Otel ile görüştü, yemekli bir davet için fiyat teklifleri alındı. Yaklaşık bin davetlinin katılacağı ortalama bir düğünün JW Marriott Otel’de 300 bin TL, Bilkent Otel’de ise 250 bin TL’ye mal olacağı öğrenildi.

BABA KILIÇDAROĞLU İSTEMEDİ

Kerem-Mine çifti düğün için bu hazırlıkları yaparken Kemal Kılıçdaroğlu müdahale etti. 5 yıldızlı bir otelde dikkat çekici bir organizasyon istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, sade bir kokteyl ile nikahın kıyılması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

YEMEKLİ DÜĞÜNDEN KOKTEYLE

Bunun üzerine genç çift, Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı içindeki La Rossa Wedding’i kiraladı. Yemek organizasyonundan da vazgeçildi ve sade bir kokteyl ile düğün davetinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Kokteyl olacağı için davetli sayısında da kısıtlamaya gidilmeyecek. Davete bin 500-2 bin davetlinin katılması bekleniyor. Gelin Mine Alşan’ın, nikah salonu için süsleme tarzında masraf çıkaracak düzenlemeler de istemediği öğrenildi. Bu salonda yaklaşık bin kişilik kokteyl tarzı bir davetin maliyetinin yaklaşık 50 bin TL olacağı ifade etildi.

CANLI MÜZİK YOK

Düğünde canlı müzik de olmayacak. Edinilen bilgiye göre aralarında Sabahat Akkiraz’ın da olduğu bazı davetlilerin, misafir sanatçı olarak sahneye çıkabileceği ifade ediliyor.

Düğün daveti için sade bir davetiye bastırıldı. Davetiyede, çiçek göndermek isteyenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışta bulunmaları istendi. Genç çiftin, balayı için de bir program yapmadığı, son anda bir değişiklik olmazsa balayına çıkmayı düşünmediği öğrenildi.

9 YILLIK BİRLİKTELİK

Güney Kore’de “Siyasette Kayırmacılık” üzerine yaptığı doktorayı tamamlayan Kerem Kılıçdaroğlu, nisan ayında Sivas’ta kısa dönem askerlik görevini tamamlayıp terhis olmuştu. 9 yıldır birlikte olan çift, geçen yıl nisan ayında Trabzon’da sade bir törenle nişanlanmıştı.

 

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