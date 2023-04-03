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Kılıçdaroğlu'nden emeklilere: Önümüzdeki bayramda hesabınıza 15 bin lira yatacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 milyon emekliye seslendiğini belirttiği bir video paylaşarak, "Devlet emeklileri yıllardır yoksulluk altında yaşamaya mahkum etti. Hatırlayacaksınız, sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Yıl henüz 2015’ti. Göreve gelir gelmez yapacağımız yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek. Bu Ramazan Bayramı dahil emekli ikramiyeleri 8 bin 500 liradır. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda banka hesabınıza tek seferde 15 bin TL yatacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nden emeklilere: Önümüzdeki bayramda hesabınıza 15 bin lira yatacak
HABERTURK.COM

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saat 21.00'de emeklilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Bu güne kadar emeklilerin bayram ikramiyesi almasıyla ilgili büyük mücadele verdiğini belirten Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Sevgili halkım bugün hepinize değil 15 milyon emekliye sesleneceğim. Devlet emeklileri yıllardır yoksulluk altında yaşamaya mahkum etti. Adına yaşamak denirse tabi. Yıllarca bu ülkeye çalışmış, prim ödemiş, değer kazandırmış insanlarımız ekonomik baskıyla evlere kapatıldı.

Gençler bilmeyebilir, geçmişte emekliler ikramiyeleriyle kendilerine ev alırlardı. Emeklilik çalışmakla geçen bir ömrüm mükafatıydı. Şimdi bırakın ev almayı, emeklinin maaşı ev kirasına dahi yetmiyor. Emekli torununu görünce içi burkuluyor. Niye? Cebine koyacak harçlık yok diye.

Hatırlayacaksınız, sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Yıl henüz 2015’ti. Bayramlarda iki ikramiye demiştim. Ancak yapılanlar bizim söylediğimizin çok ama çok geride kaldı. Zaten bunların huyunu bildiğim için savaşmak zorundaydım.

Artık sizin taleplerini değil, iktidara gelince bizzat yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım.

Emekli kardeşlerim güzel haber şu: Hakkınız olanı alacaksınız, bu bir.

Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar, yani güncel tutarla 8.500 liradır. Şu andan itibaren diyorum. Çünkü bu ramazan bayramı da buna dahildir."

Şimdi hemen bağıracaklar biliyorum, vay efendim parayı nereden bulacaksınız? Para yok diyecekler. Para var emekli kardeşim, sana gelince yok diyorlar ama beşli çetelere, beş altı yerden maaş alanlara, beslemelere para var.

Ben o paraları hukuk yoluyla alıp, senin cebine koyacağım. Sen hiç merak etme.

Göreve gelir gelmez yapacağımız yasal düzenlemeyle emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek. Öyle sadece torunlardan konuşmanız içime sinmez. Hayatı da yaşayın istiyorum. Sevdiklerinize, ailelerinize feda ettiğiniz şu kısa hayattan biraz da keyif alın istiyorum.

Yani özetle emekli kardeşim, sana söz, sana söz o baharı sana da getireceğim. Bay Kemal’i takip edin. Bu 40 günde başka sürprizlerim de olacak."

Fotoğraf: Habertürk

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