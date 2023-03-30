Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Kılıçdaroğlu'ndan 'sığınmacı' haberine cevap: Önce Türkiye

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa merkezli bir gazetenin, "Muhalefet seçimi kazanırsa Türkiye'nin AB ile mülteci anlaşmasına ne olacak?" başlıklı haberini alıntılayarak, "Başından beri bu konu hakkında fikrim çok net. Önce Türkiye" paylaşımı yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'sığınmacı' haberine cevap: Önce Türkiye
HABERTURK.COM

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Euronews adlı Avrupa merkezli haber sitesinin Türkiye'deki mültecileri konu alan haberine cevap verdi.

"Türkiye'deki seçimleri muhalefet kazanırsa Türkiye ve AB'nin imzaladığı mülteci anlaşmasına ne olacak?" başlığı taşıyan habere Twitter hesabından cevap veren Kılıçdaroğlu, "Başından beri bu konu hakkında fikrim çok net. Önce Türkiye" açıklamasını yaptı.

2016 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşmasıyla Türkiye, mültecilerin Avrupa'ya geçişini engelleme sözü vermişti. Geniş kapsamlı imzalanan bu anlaşmada Türk vatandaşlarına vize serbestisi gibi birçok madde ise hala hayata geçmedi.

Millet İttifakı'nın lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki tüm sığınmacıların kendi arzularıyla, Avrupa Birliği ile koordineli bir şekilde ve Avrupa Birliği'nin fonlarını kullanarak kendi ülkelerine döneceği taahhüdünde bulunuyor.

Avrupa Birliği yönetimi ise 2016'da imzalanan anlaşmanın devamından yana.

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika deprem haberi: Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
GÜNDEM Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Kırklareli'nde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
GÜNDEM Kırklareli'nde tanker ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
31 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM 31 Mart il il Cuma namazı saatleri
Güneş 11 yıllık döngüsünü tamamlıyor! Güneş fırtınası nedir, neden nasıl olur ve etkileri neler?
GÜNDEM Güneş 11 yıllık döngüsünü tamamlıyor!
Kayseri'de 97 bin 225 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 3 zanlı yakalandı
GÜNDEM Kayseri'de haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 3 ...
Siirt'te 15 günlük 'eylem' yasağı
GÜNDEM Siirt'te 15 günlük 'eylem' yasağı
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler kar tatili olan illerde! 31 Mart İstanbul'da okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?
GÜNDEM Gözler kar tatili olan illerde!
Samsun'da 13 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı
GÜNDEM Samsun'da 13 aracın karıştığı kazada 13 kişi ...
Kastamonu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
GÜNDEM Kastamonu'daki yangında ahşap ev kullanılamaz hale ...
Hakkari'de 13 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM Hakkari'de 13 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.