Kılıçdaroğlu'ndan Tatlıses'e ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sanatçı İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
Giriş: 13 Nisan 2026 - 22:57 Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğluna, ziyarette, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin de eşlik etti.
Ziyarette, İbrahim Tatlısese geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, kendisini iyi gördüğünü belirterek bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu, sanatçının sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ