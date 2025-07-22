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        Kılıçdaroğlu'nun acı günü

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, bugün Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 00:22 Güncelleme: 22.07.2025 - 00:22
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        Kılıçdaroğlu'nun acı günü
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        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'ndeki Pelinkent Sitesi'nde yaşayan ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu (76), önceki akşam saat 21.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberin duyulmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Çok sayıda vatandaş başsağlığı dilemek ve ailenin yanında olmak için çadıra geldi.

        Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, bugün saat 14.00'te Burhaniye Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Pelitköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

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