Kılıçdaroğlu: Şimdi kavganın değil birlik olmanın zamanı 0:00 / 0:00

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ANFA Genel Müdürlüğü Fuar Salonu'ndaki "Önce Türkiye Buluşması"nda, CHP'nin bayrak ve vatan olmak üzere iki kırmızı çizgisinin olduğunu söyledi.

Siyasetin zenginleşme ve köşeyi dönme aracı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Siyaset halka hizmet aracıdır. Halka hizmet edeceksiniz. Millete hizmet edeceksiniz. Siyasete girdiğim gün, kendi mal beyanımı internet siteme koydum. Karımın yüzüğüne kadar. Ben isterim ki bu ülkeye, bu millete hizmet edecek kim olursa olsun aynı duyarlılığı göstersin. Mal varlığını koysun ortaya." diye konuştu.

Milliyetçiliğin vatanseverlik olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tek bir kurşun dahi atmadan kendi toprağındaki bayrağı indirir, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırsan, kimse kusura bakmasın, sen milliyetçi falan değilsin. Bayrağımızı canımız ve kanımız pahasına koruyamıyorsak, kimse kusura bakmasın, biz o zaman vatansever de değiliz. Vatanseverlik başka bir şey, bayrağına aşık olmak demektir. Toprakları toprak yapan üstündeki kandır. Hem terk edecek hem kaçacak sonra bana vatanseverlik edebiyatı yapacak, yemezler. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranların hiçbirisi vatansever değildir. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Devleti yönetecek kişinin egemen güçlerin karşısında eğilmemesi lazım. Bizim tarihimiz de böyledir. Hiçbir egemen gücün karşısında eğilmez. Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu, soluğu Putin'in karşısında aldı. Yeri geldiğinde 'Biz milliyetçiyiz' diyorsun."

"OTURUP BİRLEŞMEMİZ, KONUŞMAMIZ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin düşünmeye ve kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben 68 kuşağındanım. Benim zamanımda sağcılar ve solcular birbirini öldürürlerdi. Darbe oldu, bunların hepsi hapse girdi. Hapiste birbirlerini tanıdılar. 'Bunlar da bizim gibi vatansevermiş, neyin kavgasını yapmışız' dediler. Şimdi kavganın değil birlik olmanın, beraber olmanın, kucaklaşmanın zamanı. Evet, Türkiye'nin bir beka sorunu var ama sorunu aşacak olan biziz. Onlar aşamazlar. Onlar daha karanlık bir sürecin içerisine Türkiye'yi sokmak isteyecekler. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi ne olursa olsun. Bu ülkeyi seven, vatanını ve bayrağını seven herkesin birleşmesi lazım. Birlik olmak ve kucaklaşmak zorundayız."

Yeni bir yol arifesinde olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bizim oturup, birleşmemiz, konuşmamız lazım." dedi.

Selim Kaptanoğlu ve Tuğrul Yıldız'ın kısa birer konuşma yaptığı programa, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam edildi.

Programın ardından, bir grup, Kılıçdaroğlu'nu "Bozkurt Kemal" sloganlarıyla makam aracına kadar uğurladı.