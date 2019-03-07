CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu ile Millet İttifakı’nın Aydın adaylarına destek olmak için Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde seçmenleriyle buluştu.

Miting alanını dolduran kalabalığa ilk hitap eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Efeler diyarı Aydın’da sizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu zamana kadar ve bundan sonra verecek olduğunuz destek için sizlere çok teşekkür ediyorum. 1 milyar 850 milyon liralık yatırım yaptık, önümüzdeki süreçte bunun 2 katı yatırım yapacağız. Artık daha güçlüyüz, CHP ve İYİ Parti ile birlikte kol kola Aydın’a yatırım yapmaktan gurur duyuyorum. Biz Aydın’da bütün büyük projelerimizi sizler ile beraber yaptık. Düşüncenizi almadan hiçbir şey yapmadık. Biz Aydın’ı sizinle beraber yönetiyoruz. Efeler'de Fatih kardeşim ile beraber çok büyük işler yapacağız. En büyük desteği çiftçimize, köylümüze, üreticimize verdik. Üreten bir Aydın olmak için çok çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

"BU ZİHNİYETİN KULAĞINI ÇEKİN"



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Erdoğan’a kulak asmayın, o bir çukur kazıyor, bizi içine düşürmeye çalışıyor. Bu bir yerel seçim. Biz oylanmayacağız, şehrinize kim hizmet ediyorsa ona oy vereceksiniz. Buradan kadınlara sesleniyorum, bütün bu zihniyetin kendine çeki düzen verebilmesi için o kulağı öyle bir çekin ki morarsın” diye konuştu.



"31 MART'TA BİR FIRSAT VAR"



AK Parti ve MHP’ye oy veren seçmene seslenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise, şöyle konuştu: “AK Parti ve MHP’ye oy veren kardeşlerim, elinizi vicdanınıza koyarak oy verin. Sizler Türkiye’ye bir kadın büyükşehir başkanı seçerek önemli bir mesaj verdiniz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte mücadele etmenin artıları var. Kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmek istiyoruz. 17 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. 17 yılın sonunda nasıl olur da bu ülke soğan kuyruğuna mahkum edilir? Bu milleti kuyruğa mahkum ediyorsun, sonra da ‘varlık’ kuyruğu diyorsun. O kuyruk varlık kuyruğu olsa, ilk önce kendiniz girersiniz. Sandığa gidin ve bunlardan hesabını sorun. Milletin yanında olmak ile sarayın yanında olmak ayrıdır. Milletin yanında olmak, milletin sorunlarıyla ilgili olmak ve bu sorunlara çözüm bulmaktır. Düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alanlar, bugün kalkmış bana milliyetçilik dersi veriyor. Çiftçimiz ve esnafımız çok zor durumda. Bunu siz biliyorsunuz ama onlar bilmiyor. Başkan adaylarımdan şunu istiyorum; seçildiğiniz andan itibaren herkesin başkanı olacaksınız ve herkese hizmet götüreceksiniz. Bir belediye başkanı, yaptığı her kuruş yatırımın hesabını halka verebilmelidir. Aydın Büyükşehir Başkanımız ve diğer başkanlarımız yapıyor. Asla ayrımcılık yapmayacağız. Tek ayrımcılığı daha çok ihtiyacı olan mahallelere pozitif ayrımcılık yaprak yapacağız. CHP’li belediyelerde hiç kimse yatağa aç gitmeyecek. O yüzden düşünerek sandığa gidin. 82 milyon insan, bu ülkenin geleceği için birlikte hareket etmeli. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa, bu hepimizin sonu olmalıdır. Önümüzde bir fırsat var. 31 Mart’ta sandığa gidip, elini vicdanına koyarak oy verirsek, Türkiye’de demokrasi kazanacaktır.”



CHP ve İYİ Parti’nin düzenlediği ortak mitingin sonunda sahneye davet edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Millet İttifakı’nın Aydın adayları, Kılıçdaroğlu ve Akşener ile birlikte el ele poz verdi.