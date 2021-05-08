Kilis, Adıyaman ve Malatya'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı

AA

Kilis'te emniyet, zabıta ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince pazar yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, gazetecilere, üreticilerin ürettiği ürünlerin değerlenmesi açısından yerinde bir karar alındığını belirtti.

Kilis'te 3 farklı noktada pazar kurulduğunu aktaran Kökçüoğlu, "Hem marketlerdeki yoğunluğu azaltmak hem de üreticinin ürettiğini direk pazara sevk etmek için bizim için önemliydi. Bunu yaparken de pandemi kurallarına riayet etmemiz gerekiyordu. Sayın Valimizin önderliğinde Kilis'te bugün üç yerde pazarımızı kurduk. Tezgahların arasındaki mesafeleri ayarladık. Giriş çıkışları belirledik." dedi.

Kökçüoğlu, hem üreticilerin hem de tüketicinin memnun kaldığına dikkati çekerek, "Burada İl Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleriyle birlikte ciddi anlamda vatandaşlarımızın ucuz, kaliteli ve taze ürüne ulaşması için bir çaba içerisinde bulunduk. Fiyatlar da uygun. Vatandaşlarımız da maske, mesafe ve hijyen noktasında gereken özeni gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

- Adıyaman

Adıyaman'da Siteler Mahallesi'nde kurulan pazarda vatandaşlar alışveriş yapmak için tezgahlara geldi.

İsmet Akbaba, pazarların açılmasını doğru bulduğunu belirterek, "Pazarların açılması iyi oldu, bayram öncesi bizler de gelip alışverişlerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

10 gündür evde kaldıklarını söyleyen pazarcı esnafı Abuzer Taşdemi, "Devletimiz yeniden açtı pazarları, bugün güzel şekilde işimizin başındayız. Vatandaşlar da geldiler, alışverişlerini yapıyorlar." diye konuştu.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri pazar içerisinde vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

- Malatya

Semt pazarlarının açıldığı Malatya'da da güvenlik güçleri vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı yaptı.

Zabıta ekipleri de pazar içerisinde sosyal mesafenin korunması için denetim yaptı.

Vatandaşların gün boyu pazarlara ilgi gösterdiği gözlendi.