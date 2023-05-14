Kilis Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kilis Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Kilis başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kilis Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kilis seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kilis Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kilis Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.13 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:08 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 97 oldu. Kilis Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 53.368 oyla yüzde 65.53 - Kemal Kılıçdaroğlu: 21.913 oyla yüzde 26.91 - Sinan Oğan: 5.576 oyla yüzde 6.85 - Muharrem İnce: 583 oyla yüzde 0.72 aldı. Kilis 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Kilis Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.15 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:08 itibarıyla yüzde 94.7 oranında açıldı. 2023 Kilis milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 54.846 oyla yüzde 69.64 - Millet İttifakı: 20.605 oyla yüzde 26.17 - Ata İttifakı: 1.424 oyla yüzde 1.81 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 615 oyla yüzde 0.78 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 82 oyla yüzde 0.1 aldı. Saat 22:08 itibarıyla 2023 Kilis milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

