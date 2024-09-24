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        Kilis'te devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

        Kilis'te tel çitlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:43 Güncelleme: 24.09.2024 - 16:43
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        Kilis'te devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
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        Kilis'te tel çitlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

        Kilis Öncüpınar Karayolunun 4'üncü kilometresinde, B.Ş. (28) idaresindeki 34 H 2668 plakalı otomobil, yol kenarındaki tel çitlere çarparak refüje devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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