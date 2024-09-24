Kilis'te devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Kilis'te tel çitlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kilis'te tel çitlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kilis Öncüpınar Karayolunun 4'üncü kilometresinde, B.Ş. (28) idaresindeki 34 H 2668 plakalı otomobil, yol kenarındaki tel çitlere çarparak refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
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