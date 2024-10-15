Kilis'in köylerinde çiftçilik yapan kadınlar, kırsal kalkınmada aktif rol üstleniyor

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'in köylerinde tarımdan besiciliğe kadar üretimin hemen hemen her safhasında yer alan kadınlar kırsal kalkınmada aktif rol üstleniyor.

Köyün yoğun iş temposuna rağmen yüzlerindeki mutluluk hiç eksik olmayan kadınlar, zaman zaman yaptıkları işlerle erkeklere taş çıkartıyor.

Erkeklerin bile zorlandığı işlerden kaçınmayan kadınlar, traktör ile tarlaya giderek bir yandan tohum ekiyor bir yandan da hasat yapıyor.

Aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla tarlalarına ektikleri ürünleri çapalayan kadınlar, bugünlerde kışlık yiyecekler için mesai harcıyor.

Orta Beşenli köyünde yaşayan Gülnaz Doğanyılmaz, AA muhabirine, köyde yaşamanın çok güzel olduğunu ve insana huzur verdiğini söyledi.

Köydeki yaşamın, samimiyetin ve huzurun hiçbir yerde bulunamayacağını anlatan Doğanyılmaz, "Köyde bahçede her şeyimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Mevsime göre biber, patlıcan, kavun yetiştiriyoruz. Tarlada bütün işleri biz yapıyoruz. Tarla haricinde hayvanlara bakıyor, ev işlerini de aksatmıyoruz." dedi.

Köyde yaşamanın zorluğunun da güzelliklerinin de olduğunu belirten 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Doğanyılmaz, "Bizim bütün gelirimiz çiftçilik üzerine. Çocukları çiftçilikten kazandıklarımız ile okutup evlendirdik. Tüm birikimimizi çiftçilik ile kazandık." ifadesini kullandı.