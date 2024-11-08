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        Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi iki kişi tutuklandı

        Kilis'te, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:19
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        Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi iki kişi tutuklandı
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        Kilis'te, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Suriye uyruklu H.İ. ile H.B'nin 2012-2015 yılları arasında Suriye'nin Azez bölgesinde silahlı eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit eden ekipler, zanlıları Kilis'te yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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