Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi iki kişi tutuklandı

Suriye uyruklu H.İ. ile H.B'nin 2012-2015 yılları arasında Suriye'nin Azez bölgesinde silahlı eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit eden ekipler, zanlıları Kilis'te yakaladı.

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