Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı

        Kilis'te lise ve ortaokul son sınıf bin 252 öğrenciye kaynak kitabı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:19 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te lise ve ortaokul son sınıf bin 252 öğrenciye kaynak kitabı dağıtıldı.

        Vali Tahir Şahin, Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde "Eğitime Destek" projesi kapsamında Kilis Eğitim Sosyal Kültür Sanat ve Araştırma Derneği (KESKAD) desteğiyle düzenlenen kitap dağıtım töreninde, gençlerin bu çağdaki en önemli gayretinin iyi bir eğitim alarak memlekete hizmet edecek bir konuma yükselmek olduğunu söyledi.

        Vali Şahin, Kilis'te yaklaşık 53 bin öğrencinin olduğunu belirterek, "Kilis Valiliği proje ofisi tarafından organize edilen Eğitime Destek Projesi kapsamında 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin ihtiyacı olan tüm kaynak kitapları temin edeceğiz." dedi.

        Öğrencilere bu tür desteklerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Şehrimiz bir deprem şehri. Siz öğrencilerin sağlıklı eğitim alabilmeleri için ve şehirde depremden etkilenen tüm hemşerilerimizin depremin izlerini hayatlarından silerek devam etmek için bütün kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız büyük bir gayret içerisinde."

        Konuşmanın ardından öğrencilere kitapları dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Zeytin üreticisi Kilis'ten zeytinyağında sahtecilik uyarısı
        Zeytin üreticisi Kilis'ten zeytinyağında sahtecilik uyarısı
        Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama
        Kilis'te, PKK operasyonunda 2 tutuklama
        Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi iki kişi tutuklandı
        Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi iki kişi tutuklandı
        Kilis'te rock grubu Dedublüman konser verdi
        Kilis'te rock grubu Dedublüman konser verdi
        Kilis'te bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
        Kilis'te bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
        Kilis'te kaybolan buzağı jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te kaybolan buzağı jandarma tarafından bulundu