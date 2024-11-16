Kilis Zeytin Festivali sona erdi

Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, sıra gecesi ekibine çiçek takdim ederek konser için Kilis'e gelen sanatçılara teşekkür etti.

Festivalin ikinci gününde Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantlar gezildi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu Urfa Ahengi Sıra Gecesi ekibi ile ses sanatçısı İsmail Özkan sahne aldı.

Kilis Valiliği koordinasyonunda birçok kurum ve sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla düzenlenen Zeytin Festivali sona erdi.

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