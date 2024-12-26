Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Recep Hüseyin (23), ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye 9 yıl önce sığındığını belirterek, "Savaş bitti, ülkeme geri dönüyorum. İçimde huzur var. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Başımın üstünde yeri var." dedi.