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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:20 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:28
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        Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor
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        İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

        Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

        Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Recep Hüseyin (23), ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye 9 yıl önce sığındığını belirterek, "Savaş bitti, ülkeme geri dönüyorum. İçimde huzur var. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Başımın üstünde yeri var." dedi.

        Türkiye'ye 8 yıl önce sığınan Muhammet Şakir (28) ise Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye döndüğünü anlatarak, "Esed gitti, her şey iyi oldu. Artık bir şey kalmadı orada, çok mutluyum." diye konuştu.

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