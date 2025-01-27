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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:56
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Ekipler, Ekrem Çetin ve Zeytinli mahallelerindeki adreslerde yaptığı aramalarda, 475 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 kuru sıkı tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.A.A, S.M. ile Ü.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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