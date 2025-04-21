Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kilis'te temaslarda bulundu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:02 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kilis'te temaslarda bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, ilk olarak Kilis Valiliğini ziyaret etti, Vali Tahir Şahin'den kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Daha sonra kentte bir otelde düzenlenen, "Ben İyiysem, Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi" seminerine katılan Işıkhan, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kentte faaliyet gösteren çikolata fabrikasının işçileriyle yemek yiyen Işıkhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasını gezdi, işçilerle sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        Hamile genç kadın öldürülmüş olarak bulundu!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Dışarıdan gelenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Artvin'de altı cami üstü yol
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı

        Benzer Haberler

        Bakan Işıkhan, Kilis'te
        Bakan Işıkhan, Kilis'te
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kilis'te konuştu:
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kilis'te konuştu:
        Kilisli genç atıcılar, milli sporcu olmak için "hedefe kilitlendi"
        Kilisli genç atıcılar, milli sporcu olmak için "hedefe kilitlendi"
        Kilis'te vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü
        Kilis'te vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü
        Kilis'te "Evlilik Kredisi"ne başvuranların eğitimleri sürüyor
        Kilis'te "Evlilik Kredisi"ne başvuranların eğitimleri sürüyor
        Kilis'teki okullarda Gazze Haftası etkinlikleri düzenlendi
        Kilis'teki okullarda Gazze Haftası etkinlikleri düzenlendi