Geleneksel Oyunlar Tırı Kilis'te depremzede çocuklarla buluştu

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'e geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesine konuşlandırılan tırda, depremzede çocuklara halat çekme, çuval yarışı, on iki taş gibi geleneksel oyunlar oynatıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Oyun Uzmanı Meryem Özdemir, AA muhabirine, Geleneksel Oyunlar Tırı'nın deprem bölgesindeki illeri ziyaret etmeye başladığını söyledi.

Depremzede çocukların geleneksel oyunlarla güzel vakit geçireceğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Federasyonumuzun oyun branşlarını tanıtmak ve geleneksel oyun kültürünü çocuklarımıza ulaştırmak için 81 ili gezmek üzere geleneksel tırımız yola çıktı. Osmaniye, Hatay, Gaziantep'in ardından bugün de Kilis'teyiz. Geleneksel Oyunlar Tırı'mızla çocuklarımıza pili bitmeyen bir oyun dünyası sunmaya, çocukların geleneksel oyunları oynamalarını sağlamaya çalışıyoruz."

Amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu belirten Özdemir, "Ziyaretlerimizi, deprem bölgesindeki illerimizdeki çocuklara umut aşılamak, onları mutlu etmek, birlik ve beraberliğimizi hep birlikte oynayarak ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştiriyoruz." dedi.