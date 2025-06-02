Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'teki hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

        Kilis'te kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'teki hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

        Mücahitler Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 15-25 bin liradan alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıklar ise 100-350 bin liradan satılıyor.

        Besici Kadir Payam, kurbanlık fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu söyledi.

        Pazarın biraz sakin olduğunu, ilerleyen günlerde canlanmasını beklediklerini dile getiren Payam, "Satışların son 2 günde daha çok artmasını bekliyoruz. " dedi.

        Pazara gelen Mehmet Macit ise fiyatların makul olduğunu satıcıyı da düşünmek gerektiğini belirtti.

        Canlı hayvan pazarında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        2'si çocuk, 5 kişi öldü! Katliam gibi kaza kamerada!
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        Bütçede konut ve kiranın payı yükseldi
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Düğün ve cenaze! Yaşlı adamı taşla öldürdü!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kadın mühendis arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Futbolun kalbi HT Spor'da attı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşecek
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        "Reel sektör temerrüt oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı"
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Peş peşe geliyor... Yeğeni çırpınmaya başladı!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        "Hiç kimse benim ülkeme küfredemez!"
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Restoranda darp edilmişti... Fenomenin hayatı kâbus oldu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        En büyük üç pazarından biri Türkiye olacak
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Tek tip çay içmekten sıkılanlar buraya!
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı
        Yargıtay’dan flaş izin ücreti kararı

        Benzer Haberler

        "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" Kilis'te başladı
        "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" Kilis'te başladı
        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kilis'te bilim ve sanat şenliği düzenlendi
        Kilis'te bilim ve sanat şenliği düzenlendi
        Kilis merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Kilis merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Kilis'te yaralı bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı
        Kilis'te yaralı bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı
        Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi
        Kilis'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi