        Kilis'te 14 bin öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verilecek

        Kilis'te 14 bin öğrenci trafik bilinci kazandırılması için uygulamalı eğitimden geçirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Valilik koordinasyonunda öğrencilere trafik bilinci kazandırmak amacıyla "Çocuk Trafik Eğitim Parkı İş Birliği Protokolü" imzalandı.


        Proje kapsamında 14 bin çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verilmesi hedefleniyor.

        Trafik eğitim parkını ziyaret eden Vali Ömer Kalaylı, gazetecilere, öğrencilere trafik kurallarının uygulamalı olarak öğretileceğini söyledi.

        Çocuk güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayan Kalaylı, "Amacımız, ilimizde eğitim gören 14 bin çocuğumuza uygulamalı trafik eğitimi vermek. Çocuklarımıza küçük yaşlarda trafik kurallarını öğretmek istiyoruz. Bu sayede gelecekte kurallara uyan iyi yaya ve sürücü olmalarını istiyoruz." dedi.

        Trafik parkında eğitimlere katılan öğrencilere sertifikalarını veren Kalaylı, emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Benzer Haberler

        Vali Kalaylı'dan İHA'ya ziyaret
        Kilis Valisi Kalaylı, hayat kurtaran sağlık personelini ödüllendirdi
        Kilis'te vatandaşlara fidan dağıtıldı
        Kilis'te "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çalıştayı düzenlendi
        Kilis'te "Eğitime Bütüncül Bakış Çalıştayı" düzenlendi
        Kilis'te telefonda anlattığı Heimlich manevrasıyla hayat kurtaran sağlık pe...
