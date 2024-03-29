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        Haberler Yaşam Kilis'in tescilli lezzeti: Cennet çamuru

        Kilis'in tescilli lezzeti: Cennet çamuru

        Kilis'in coğrafi işaret tescilli lezzeti 'cennet çamuru', Ramazan'da da damakları şenlendiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:10
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        Kilis'in coğrafi işaret tescilli lezzeti 'cennet çamuru', Ramazan'da da damakları şenlendiriyor.

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        Tel kadayıf, şeker, Antep fıstığı ve kaymağın harmanlanmasıyla maharetli ustaların elinde doyumsuz lezzete dönüşen 'cennet çamuru', farklı lezzeti ve ismiyle dikkati çekiyor.

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        Kadayıf ustası Sinan Özoğuz, 'cennet çamuru' tatlısının Kilis'e özgü en önemli lezzetlerden biri olduğunu söyledi. Çiğ kadayıfın yağla yumuşatıldıktan sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek 5 dakika ısıtıldığını aktaran Özoğuz, "Tepsiye toz şeker ve tereyağı ilave ediyoruz.

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        Yaklaşık 10-15 dakika pişirildikten sonra hafif karıştırarak şerbet ve bol fıstık döküyoruz. Daha sonra tepsiye açıp üzerine kaymak, pudra şekeri, tarçın ve fıstık ilave ederek servise hazır hale getiriyoruz" dedi.

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        RAMAZANDA TALEP FAZLA OLUYOR

        'Cennet çamuru'nun 2018'de coğrafi işaret tescili aldıktan sonra daha fazla ilgi gördüğüne işaret eden Özoğuz, ramazan ayında da bu tatlıya çok fazla talebin olduğunu kaydetti.

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        Özoğuz, "Üzerine kaymak konulduğundan hafif bir tatlı özelliğine sahip oluyor. Bundan dolayı iftar sofralarında daha çok tercih ediliyor. Ramazanda bazen siparişlere yetişemez duruma geliyoruz ve tatlılarımız arasında en fazla satılan çeşidimiz cennet çamuru oluyor" ifadelerini kullandı.

        #Cennet çamuru
        #Kilis
        #haberler
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