Kilis'in tescilli lezzeti: Cennet çamuru

Özoğuz, "Üzerine kaymak konulduğundan hafif bir tatlı özelliğine sahip oluyor. Bundan dolayı iftar sofralarında daha çok tercih ediliyor. Ramazanda bazen siparişlere yetişemez duruma geliyoruz ve tatlılarımız arasında en fazla satılan çeşidimiz cennet çamuru oluyor" ifadelerini kullandı.