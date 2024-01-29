Kilise saldırganları böyle yakalandı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne saldıran iki kişinin yakalanma anlarına Show Haber ulaştı
Giriş: 29.01.2024 - 19:53 Güncelleme: 29.01.2024 - 19:57
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne gelen kar maskeli iki kişi pazar ayinini basarak saldırdılar.
DEAŞ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen kişiler saldırıdan 12 saat sonra yakalandı.
Teröristlerin yakalanma anlarına Show Haber ulaştı.