Kırıkkale'de dönüş trafiği: Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu 0:00 / 0:00

İHA

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaş, memleketlerinden ve tatil bölgelerinden geri dönüş için yeniden yollara akın etti. Dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan trafik, gece saatlerine kadar sürdü. Geri dönüş yolunda vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafiğe takıldı.

TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELDİ

Ankara-Samsun D-200 kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar güçlükle ilerleyebildi. Yaklaşık 15 kilometreyi bulan araç yoğunluğu ise ise 'drone' ile havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalıştı. İHA'nın haberine göre; araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar da trafiğe kapatıldı.