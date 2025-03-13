Sağlıklı, doyurucu ve lezzetli bir yemek denildiğinde akla gelen ilk yemeklerden biri olan mercimek çorbası, insan sağlığı açısından da kritik bir öneme sahiptir. Detaylar haberimizde...

MERCİMEK BESİN DEĞERİ

Karbonhidrat ve protein açısından yüksek olan bu besin fosfor, çinko, potasyum, bakır, manganez, magnezyum ve B vitamini de içerir. Güçlü bitkisel besinler arasında sayılabilecek olan mercimeğin polifenoller oranı da oldukça yüksektir. Bir fincan pişirilmiş mercimek, günlük lif ihtiyacımızın üçte birini oluşturur. Yeşil mercimek diğer mercimek çeşitlerin göre daha sağlıklı olarak bilinmektedir.

Yarım bardak pişmiş mercimek şu besin değerlerini içerir:

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- Kalori: 140

- Yağ: 0.5 gram

- Karbonhidrat: 23 gram

- Sodyum: 5 miligram

- Protein: 12 gram

- Kalsiyum

- Demir

- Potasyum

- Folat

MERCİMEK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Kahverengi mercimek: Kahverengi mercimek, en ucuz mercimek türleri arasında yer alır. Çorbalarda ya da çeşitli yemeklerde siyah fasulye yerine tercih edilebilir.

- Yeşil mercimek: Salatalarda sıklıkla karşımıza çıkan yeşil mercimek, ceviz tadında bir lezzet sunar ve pişirildiğinde sert bir yapısı bulunur.

- Kırmızı mercimek: Özellikle Hint mutfağında kullanılan kırmızı mercimek, pişince yumuşayan yapısıyla bilinir. Türk mutfağında da tercih edilen bir besin olarak hızlı pişmesinden dolayı birçok yemekte kullanılır.

- Siyah mercimek: Siyah mercimek, beluga mercimeği olarak da adlandırılıyor. Bunun sebebi ise rengi ve görüntüsünün beluga havyarına benzetilmesinden kaynaklanıyor.

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DİYETTE MERCİMEK ÇORBASI YENİR Mİ?

Zengin besin değerlerine sahip düşük kalorili bir besin olan mercimek çorbası diyette rahatlıkla tercih edilebilir. Sindirim sisteminin işleyişine olumlu etkileri bulunan mercimek çorbası ile rahatsız olunan yağlar vücuttan bağırsaklar yardımıyla atılabilir.

Bunun yanı sıra yüksek bir protein kaynağı olması, uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Uzun süre tok kalan vücut günlük kalori alımını kontrol altında tutmayı başarır. Bu sayede hedeflenen kiloya ulaşmak mümkün hale gelir.

MERCİMEK ÇORBASININ SAĞLIĞA FAYDALARI 1. KRONİK HASTALIKLARA KARŞI KORUR Mercimek, düzenli olarak tüketilirse obezite, kalp hastalığı, diyabet ve meme kanseri gibi hastalıklara karşı vücudunuzun dirençli olmasını sağlayarak, hastalıklara yakalanma riskinizi azaltır. İçerisindeki polifenoller sayesinde güçlü bir besin olarak kabul edilir. Hücre hasarlarıyla savaşarak beyin sağlığını korur. Bunun yanında diyabet hastalarının kolesterol seviyelerini iyileştirebilir. Kanser riskinin azalmasıyla bağlantılı olan mercimek, antioksidan özelliğiyle de kanser büyümesinin önüne geçebilir. REKLAM 2. TANSİYONU DENGELER Kırmız mercimek, potasyum içerdiğinden yüksek tansiyonun kötü etkilerine karşı sizi koruyabilir. Kan basıncını da kontrol altına alan mercimeğin içerisinde yüksek protein seviyeleri bulunur. Bu da aslında kırmızı etin yerine alternatif bir besin olarak tüketilmesini sağlar. 3. BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR Vitamin ve mineraller, enfeksiyonlarla savaşan bağışıklık sistemini destekler. 4. ENERJİ ARTIRIR Demir ve kompleks karbonhidratlar, fiziksel dayanıklılığı artırırken zihinsel netliği de destekler. 5. SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER Lif, bağırsaklarda bulunan iyi bakterileri besleyerek sindirim sisteminin doğru çalışmasını sağlar. Aynı zamanda lif, kanser riskini azaltmaya da yardımcı olur. 6. ÖDEM ATAR Mercimek çorbası içerisindeki besinler ödem attırıcı özelliğe sahiptir. Bu sayede kilolu hissetmenize sebep olan ödemleri vücuttan uzaklaştırarak fit bir görünüme ulaşmanıza öncülük eder. 7. METABOLİZMA HIZINI ARTIRIR Mercimek çorbasının içeriğinde bulunan vitaminler, mineraller, karbonhidratlar ve proteinler ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlar. Bu sayede metabolizma daha hızlı çalışarak yağ yıkımı başlamış olur. Aynı zamanda halsizlik ve yorgunluk hissiyatı da minimuma iner. REKLAM İDEAL MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ 4 kişilik tarif için gerekli malzemeler: - 1 su bardağı kırmızı mercimek (yıkanmış ve süzülmüş) - 1 adet orta boy kuru soğan (kabaca doğranmış) - 1 adet orta boy havuç (dilimlenmiş veya küp doğranmış) - 1 adet orta boy patates (doğranmış) - 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı - 6 su bardağı sıcak su veya et/tavuk suyu - 1 tatlı kaşığı tuz - 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı) - 1 çay kaşığı kırmızı toz biber - 1 çay kaşığı karabiber Hazırlanışı