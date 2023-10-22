Kilosu yüzünden hareket bile edemiyordu! Kilo vererek kendini yeniden keşfeden Casey King ile tanışın

Kilosu yüzünden hareket bile edemiyordu! Kilo vererek kendini yeniden keşfeden Casey King ile tanışın

Casey, kilosundan dolayı aktif bir yaşam süremiyordu. Günleri yatağından kalkmadan, bilgisayar oyunu oynamak ve yemek yemek ile geçiyordu. Casey, verdiği röportajda şunları söylüyor: Hiçbir zaman 34 yaşımda, babamla oturacağımı, işsiz olacağımı ve para kazanamayacağımı düşünmezdim.

TLC İngiltere tarafından yayınlanan Family By The Ton isimli programda, kilolu insanların hayatı ele alınıyor. Programın 2022 konuklarından biri de o zamanlar 34 yaşında olan Casey King'ti.

Casey, her zaman 'büyük bir çocuk' olduğunu ifade ediyor. Lisedeyken 136 kilo olan Casey daha sonra bir restoranda işe girdi ve burada daha fazla yemek yemeye başladı ve kilosu 226'ya dayandı. En sonunda işini yapacak hale gelemedi ve istifa etti.

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Annesi, bir işi olmadan evde yaşayamayacağını söylediğinde babasının evine taşınmak zorunda kaldı. Casey, babasının onu mutlu etmek için ona yemek aldığını ve beraber 'krallar gibi yemek yediklerini' anlatıyor.

Casey'in babası ise röportajında, tüm bunları oğlunu mutlu etmek için yaptığını ama zamanla Casey'nin yemek bağımlısı haline geldiğini söylüyor.