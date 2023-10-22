Kilosu yüzünden hareket bile edemiyordu! Kilo vererek kendini yeniden keşfeden Casey King ile tanışın
Casey King, her zaman kilolu biriydi ancak 34'üne geldiğinde, tartı 200'ü geçen bir kiloya ulaştığını gösteriyordu. Bu genç adam için bir dönüm noktası oldu ve Casey kilo vererek, kendini baştan yarattı.
TLC İngiltere tarafından yayınlanan Family By The Ton isimli programda, kilolu insanların hayatı ele alınıyor. Programın 2022 konuklarından biri de o zamanlar 34 yaşında olan Casey King'ti.
Casey, kilosundan dolayı aktif bir yaşam süremiyordu. Günleri yatağından kalkmadan, bilgisayar oyunu oynamak ve yemek yemek ile geçiyordu. Casey, verdiği röportajda şunları söylüyor: Hiçbir zaman 34 yaşımda, babamla oturacağımı, işsiz olacağımı ve para kazanamayacağımı düşünmezdim.
Casey, her zaman 'büyük bir çocuk' olduğunu ifade ediyor. Lisedeyken 136 kilo olan Casey daha sonra bir restoranda işe girdi ve burada daha fazla yemek yemeye başladı ve kilosu 226'ya dayandı. En sonunda işini yapacak hale gelemedi ve istifa etti.
Annesi, bir işi olmadan evde yaşayamayacağını söylediğinde babasının evine taşınmak zorunda kaldı. Casey, babasının onu mutlu etmek için ona yemek aldığını ve beraber 'krallar gibi yemek yediklerini' anlatıyor.
Casey'in babası ise röportajında, tüm bunları oğlunu mutlu etmek için yaptığını ama zamanla Casey'nin yemek bağımlısı haline geldiğini söylüyor.
Casey, şöyle diyor: Yemek yemek, hayatımda istediğimden daha fazla yer kaplıyor. Uyuşturucu gibi beni öldürüyor ama fark etmiyorsunuz bile.
Casey'nin tüm kilo umutsuzluğu, kişisel bir sorgulamaya döndü ve genç adam, kilo vermek istediğine karar verdi.
Midesini küçültmek için ameliyat oldu, spor salonuna yazıldı ve asla vazgeçmedi. Azmi onu her seferinde bir adım ileriye götürdü. Casey, tüm çabasının karşılığını aldı ve kısa sürede 238 kilodan, 153 kiloya düştü.
Casey, artık hayatı için sorumluluk aldığını ifade ediyor. Verdiği kilolar ile beraber genç adam, hayatında birçok yenilik yaptı. Artık Home Depot'ta bir işi ve düzenli bir geliri var.
Aynı şekilde spor salonuna gitmeye devam ediyor. 2022'deki programdan beri daha da zayıfladı ancak kısa sürede verdiği kilolar nedeniyle ciddi bir deri sarkması sorunu yaşıyor.
Ancak Casey bunları sorun etmiyor. Bunun yerine hayatın tadını çıkarıyor ve sarkma için ameliyat olacağını günü bekliyor.
Kaynak: TLC Family By The Ton
Fotoğraflar: TLC Family By Ton ve Casey King Instagram