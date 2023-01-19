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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!

Müjde Ar, söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Ebrem'in ilk çocukları olarak dünyaya geldi. Ah Belinda, Fahriye Abla, Adı Vasfiye ve İffet gibi sinema filmlerine damga vuran Müjde Ar yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 68 yaşında olan usta oyuncu adeta yıllara meydan okuyor. İşte, Müjde Ar'ın son hali...

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  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!

    Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Müjde Ar son haliyle gündeme geldi.
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!

    Ah Belinda, Fahriye Abla, Adı Vasfiye ve İffet gibi onlarca Yeşilçam filminde rol alan Ar, oyunculuğuyla alkış topladı. 
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!

    Usta oyuncu, özellikle 1980 ve 1990 yıllarında çektiği filmlerle şöhretini sürdürdü. 
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!

    Şimdilerde gözlerden uzakta bir hayat yaşayan Ar, son halini takipçileriyle paylaştı.
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!

    Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!

    Gelip geçen yıllar en çok da ünlü oyuncuya yaradı.

     
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!

    İşte, Müjde Ar'ın son hali...
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!
  • Kim der ki 68 yaşında! Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar adeta yıllara meydan okuyor!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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