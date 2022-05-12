Kim Jong Un ilk kez böyle görüntülendi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya CORONA PANİĞİ! Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ilk kez böyle görüntülendi!
ABONE OL

Kuzey Kore'de salgın alarmı: Kim Jong Un ilk kez maske takarken görüntülendi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, salgının başlangıcından bu yana ilk kez maske takarken görüntülendi. Ülkede iki yılı aşkın süre sonra ilk kez Kovid-19 tespit edildiği açıklandı.

CORONA PANİĞİ! Son dakika: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ilk kez böyle görüntülendi!
Kim Jong Un ilk kez böyle görüntülendi!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladığı toplantıda devlet televizyonunda ilk kez maske takarken göründü.

Kuzey Kore, dünyanın neredeyse her yerine yayılmış olan koronavirüsün iki yıldan fazla süre sonra ilk kez ülkede tespit edildiğini resmi olarak açıkladı. Salgını kontrol altına almak için ülke çapında sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansının paylaştığı videoda, Kim ve diğer üst düzey yetkililerin toplantı odasına girerken maske taktığını gösterdi, ancak Kim konuşmaya başladığı sırada maskesini çıkardı.

Associated Press'in haberine göre, ülkede sağlık sistemi zayıf olduğu için enfeksiyonları yavaşlatmadaki başarısızlık ciddi sonuçlara yol açabilir. 26 milyon insanının çoğunlukla aşısız olduğuna inanılıyor.

Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin salgını kabul etmesiyle dış yardım arıyor olabileceğini söylüyor.

"ACİL DURUM İLAN EDİLDİ"

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki hastalardan alınan örneklerde Kovid-19'a rastlandığı duyuruldu.

Haberde, kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edildi.

Tespit edilen vakaların ardından ülkede "acil durum" ilan edilirken, aralarında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bulunduğu üst düzey yetkililerin salgın durumunu görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda, maksimum acil salgın önleme sisteminin uygulanması kararı alındığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Kim, toplantının ardından salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde "sokağa çıkma yasağı" uygulanması çağrısı yaptı.

Salgının üstesinden gelineceğini vurgulayan Kim, sağlık çalışanlarını iş yerlerinde ve evlerde dezenfeksiyon çabalarını hızlandırmaya ve salgına karşı tüm tıbbi ekipman ve malzemeleri kullanmaya çağırdı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Azovstal'da fabrikadaki askerler ilk kez görüntülendi - Dünya Haberleri
DÜNYA Azovstal'da fabrikadaki askerler görüntülendi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1 milyon kişi öldü
DÜNYA ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1 milyon kişi öldü
Kremlin'den Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklama
DÜNYA Finlandiya'nın NATO kararına Kremlin'den ilk tepki
Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze fırlattığını açıkladı
DÜNYA Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze fırlattığını açıkladı
Bir AB ülkesi daha Rusya'nın saldırısını 'soykırım' olarak tanıdı
DÜNYA Bir AB ülkesi daha Rusya'nın saldırısını 'soykırım' ...
Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yapacak
DÜNYA Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yapacak
Çin'de 122 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı
DÜNYA Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı
Son dakika: ABD California'da yangın: Milyon dolarlık malikaneler kül oldu - Güncel haberler
DÜNYA ABD'de yangın: Milyon dolarlık malikaneler kül oldu
"NATO kimse için tehdit oluşturmaz"
DÜNYA "NATO kimse için tehdit oluşturmaz"
ACİL DURUM! Son dakika haberleri: Kuzey Kore'de alarm! İlk kez tespit edildi
DÜNYA Kuzey Kore'de alarm: İlk kez tespit edildi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.