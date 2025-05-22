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        Haberler Dünyadan Kim Kardashian hukuk eğitimini tamamladı, avukat oluyor - magazin haberleri

        Kim Kardashian hukuk eğitimini tamamladı

        Kim Kardashian, hukuk programı eğitimini tamamlayarak baro sınavına girmeye hak kazandı. Avukat babası Robert Kardashian'ın izinden giden TV yıldızı, kep törenine katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:16
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        Hukuk eğitimini tamamladı
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        Kim Kardashian, babası Robert Kardashian'ın izinden giderek avukat olmaya bir adım daha yaklaştı. 44 yaşındaki ünlü girişimci ve realite şov yıldızı, hukuk eğitimini tamamladı ve artık California baro sınavına girmeye hak kazandı.

        Kim Kardashian, mezuniyetinde kepini takarken görüldüğü özel törenden anları sosyal medyada paylaştı. Harvard Üniversitesi hukuk programı eğitimcilerinden avukat Jessica Jackson, Kardashian'ın hukuk mezuniyetini; "Şimdiye kadar gördüğümüz en ilham verici hukuk yolculuklarından biri" olarak nitelendirdi.

        Jessica Jackson konuşmasında; "Altı yıl önce, Kim Kardashian bu programa adalet için savaşma konusunda şiddetli bir arzuyla girdi" ifadesini kullandı. Jackson, Kardashian'ın programda haftada 18 saat, yılda 48 hafta olmak üzere altı yıl boyunca çalıştığını söyledi.

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        California yasaları, hukuk fakültesine alternatif olarak bir avukat veya yargıçtan eğitim alarak hukukçu olmaya izin veriyor. Kardashian, eyaletin zorluğuyla bilinen baro sınavını geçerse lisanslı bir avukat olabilir.

        Kim Kardashian'ın 2003'te ölen babası Robert Kardashian'ın müvekkilleri arasında kız arkadaşını öldürmekle yargılanan O.J. Simpson da vardı.

        Kim Kardashian son yıllarda ceza adalet reformu savunuculuğu yapıyor ve 2018'de uyuşturucu suçlarından dolayı şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılan Alice Marie Johnson'ın cezasının hafifletilmesi için ABD Başkan Donald Trump ile görüşmüş, lobi faaliyetinden başarılı sonuç elde etmişti.

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        #kim kardashian
        #mezuniyet
        #avukat
        #hukuk
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