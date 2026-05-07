Kim Kardashian ile Lewis Hamilton el ele
Şubat ayından bu yana birlikteliklerini sürdüren Kim Kardashian ile Lewis Hamilton ikilisi, tiyatro çıkışı el ele görüntülendi
Aşklarını kameradan gizlemeyen Kim Kardashian ve Lewis Hamilton çifti, tiyatro çıkışı el ele görüntü verdi. Çift, oyun izledikten sonra otomobillerine ilerlerken kameralara poz verdi.
İngiliz yarış pilotu Hamilton, centilmenlik örneği sergileyerek sevgilisi Kardashian'ın otomobile önce binmesine izin verdi ve ona elini tutarak yardım etti.
Aşklarını dolu dizgin yaşamalarına bakınca Kardashian'ın geçen hafta sonu, Hamilton'ın 2026 Formula 1 Miami Grand Prix'inde yarışmasını izlemesi bekleniyordu. Ancak realite şov yıldızı bunun yerine Los Angeles'ta kalarak büyük kızı North West'in yeni çıkardığı şarkısının tanıtım etkinliğine destek verdi. Hamilton yarışı altıncı sırada tamamladı.
Kardashian ve Hamilton, bu yılın başlarından bu yana birlikte. Çift, ilk kez şubat ayında Amerikan Futbolu şamiyonluk maçı Super Bowl'u yan yana seyrederken görülmüştü.
Nisan ayının ortasında Coachella Sanat ve Müzik Festivali'ne katılan ikili, festival girişinde yüzlerini gizlemeyi tercih etmişti.
Çift, geçen ay Malibu tatilindeki romantik anlarıyla gündeme gelmişti.