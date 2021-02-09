Kim Kardashian oyunu için 2.4 milyar dolar saydı! Haberler

Kardashian oyununa 2.4 milyar dolar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden ABD merkezli Electronic Arts (EA),Kim Kardashian: Hollywood başta olmak üzere Tap Sports Baseball, Diner Dash Adventures, Deer Hunter ve Disney Sorcerer’s Arena gibi oyunlarıyla öne çıkan mobil oyun şirketi Glu Mobile'ı satın almaya hazırlanıyor. EA’nın ücretsiz mobil oyunlara odaklanan Glu için 2.4 milyar dolarlık bir ödeme yapacağı belirtildi.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından 2001 yılında kurulan San Francisco merkezli Glu’nun Nasdaq’ta işlem göfen hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 33’ten fazla yükseldi.

Satın almayla ilgili olarak Electronic Arts CEO'su Andrew Wilson, "Mobil, dünyanın en büyük oyun platformu olarak büyümeye devam ediyoruz ve Glu’nun oyunlarının ve yeteneklerinin eklenmesiyle mobil işimizin boyutunu ikiye katlıyoruz. Oyuncularımız için daha heyecan verici deneyimler sunacağız" dedi.

2 AYDA 3.6 MİLYAR DOLAR HARCADI

Glu'nun CEO'su Nick Earl ise şunları söyledi: "Electronic Arts'ın bir parçası olarak, genişleyen mobil oyun endüstrisinde önümüzdeki fırsatlardan yararlanmaya devam edeceğiz."

EA, geçen yılın son ayında Dirt 5 oyununun yayıncısı Codemasters Group'u 1.2 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varmıştı. Böylece son 2 aylık dönemde EA’nın imza attığı iki satın alma işleminin toplam tutarı da 3.6 milyar doları bulmuş oldu.