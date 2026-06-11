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        Haberler Dünyadan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'un Monaco romantizmi

        Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'un Monaco romantizmi

        Bu yılın başından bu yana aşk yaşayan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton çifti, Monaco Grand Prix yarışının ardından şehirde kalıp tatil yapmayı tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 12:02 Güncelleme:
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        Amerikalı realite şov yıldızı Kim Kardashian ile İngiliz yarış pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Monaco Grand Prix yarışı bitse de Monaco'yu terk etmedi.

        41 yaşındaki Hamilton'ın ikincilikle bitirdiği yarışın ardından çift, Monaco'da romantizm yaşamaya devam ediyor.

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        Heyecanlı yarışı tribünden takip ettikten sonra sevgilisini kutlayan 45 yaşındaki Kardashian ile Hamilton, Monaco açıklarında demirlemiş 100 metrelik lüks bir yatta dinleniyor.

        Çifte, Kim Kardashian'ın kardeşi Khloe Kardashian da eşlik ediyor.

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        Hamilton, bir ara yatın güvertesinde havlusuyla görüntülendi.

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        Hamilton ve Kardashian kardeşler, yatta dinlendikten sonra günün ilerleyen saatlerinde, Monaco sokaklarında yürüyüş yapmak için tekneyle karaya çıktı.

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        Grand Prix hafta sonunun büyüsünü uzatmaya kararlı görünen Hamilton ve Kardashian çifti, şehrin en özel butiklerinde alışveriş yaptı.

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        Bu yılın başlarından bu yana birlikte olan Hamilton ve Kardashian çifti, ilk kez şubat ayında Amerikan Futbolu şampiyonluk maçı Super Bowl'u yan yana seyrederken görülmüştü.

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        Nisan ayında önce Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde, sonra Malibu tatilinde gündeme gelen çift, katıldıkları etkinliklerde artık samim, şekilde görüntü vermekten kaçınmıyor.

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        Kim Kardashian'ın Kanye West ile 2012'de başlayıp 2014'te evlilikle taçlanan ve 2022'de resmi olarak biten ilişkisinden dört çocuğu bulunuyor. Kardashian, geçtiğimiz günlerde çocukları ve sevgilisi Hamilton'ı akşam yemeğinde bir araya getirmişti.

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        #kim kardashian
        #lewis hamilton
        #Monaco
        #formula 1
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