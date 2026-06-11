Kim Kardashian ve Lewis Hamilton'un Monaco romantizmi

Kim Kardashian'ın Kanye West ile 2012'de başlayıp 2014'te evlilikle taçlanan ve 2022'de resmi olarak biten ilişkisinden dört çocuğu bulunuyor. Kardashian, geçtiğimiz günlerde çocukları ve sevgilisi Hamilton'ı akşam yemeğinde bir araya getirmişti.