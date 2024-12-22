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        Haberler Bilgi Yaşam Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soru açıldı! Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında bulunan 16 Türk devlet hangileridir?

        Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon değerindeki soru açıldı! Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 Türk devlet hangileridir?

        Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı. Cevabı sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen soru, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan, 16 Türk devleti ile alakalıydı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk sorunun yanıtı neydi, Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunan 16 Türk devlet hangileridir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 22:14 Güncelleme: 22.12.2024 - 22:14
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        Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacı 1 milyon değerindeki soruyu açtırdı. 1 milyon TL'lik soru 'Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devleti arasında hangi yoktur?' oldu. Sosyal medya kullanıcıları sorunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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        1 MİLYON DEĞERİNDEKİ SORU

        Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur?

        A) Batı Hun İmparatorluğu

        B) Harzemşahlar

        C) Avar İmparatorluğu

        D) Anadolu Selçuklu Devleti

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        CUMHURBAŞKANI FORSUNDA BULUNAN 16 TÜRK DEVLETİ

        Büyük Hun İmparatorluğu

        Batı Hun İmparatorluğu

        Avrupa Hun İmparatorluğu

        Ak Hun İmparatorluğu

        Göktürk Kağanlığı

        Avar Kağanlığı

        Hazar Kağanlığı

        Uygur Kağanlığı

        Karahanlı Devleti

        Gazne Devleti

        Büyük Selçuklu İmparatorluğu

        Harezmşahlar Devleti

        Altın Orda Devleti

        Timur İmparatorluğu

        Babür İmparatorluğu

        Osmanlı İmparatorluğu

        Bu listeye göre, Anadolu Selçuklu Devleti yer almadığından doğru cevap D şıkkıdır.

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