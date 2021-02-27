Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster programının sunuculuğunu yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu üstleniyor. Yıllardır sunucusu değişse de formatı ile seyircilerin en sevdiği bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ekrana gelmiyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümü bu akşam yayınlanmıyor. Programın yayın gününe yeni bir dizinin getirilmesi üzerine akıllara "Kim Milyoner Olmak İster bitti mi, neden yok?" sorularını getirdi. ATV'den ve programdan konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.