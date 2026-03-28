Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Kimi Antonelli, Japonya GP'de pole pozisyonu aldı! - Motor Sporları Haberleri

        Kimi Antonelli, Japonya GP'de pole pozisyonu aldı!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarınki sezonun 3. yarışı Japonya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 10:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya'da pole pozisyonu Antonelli'nin!

        Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

        Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 28.778'lik derecesiyle Çin'in ardından Japonya'da üst üste ikinci pole pozisyonunu kazandı.

        Antonelli'nin 0.298 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.354 saniye farkla McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü sırayı aldı.

        Japonya Grand Prix'si yarın TSİ 08.00'de start verilecek.

