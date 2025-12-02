Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Kimler elektrik faturası devlet desteği alacak, aylık ve yıllık sınır kaç TL, tüketim miktarı nasıl belirleniyor, kimler muaf olacak?

        ektrik faturalarında yeni dönem: Kimler elektrik faturası devlet desteği alacak, aylık sınır kaç TL, tüketim miktarı nasıl belirleniyor?

        Devlet destekli elektrikli faturası uygulamasında belirlenen yeni tüketim sınırı 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak. Buna göre; yıllık elektrik tüketimi 4 bin kWh'nin üzerine çıkan aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak fatura bedelinin tamamını ödeyecek. Peki, yeni düzenlemeden kimler etkilenecek? İşte fatura desteği hakkında detaylar

        Giriş: 02.12.2025 - 16:09 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:09
        1 Ocak 2026 itibarıyla yıllık elektrik kullanımı 4 bin kWh’ı aşan tüketiciler, devlet desteğinden yararlanamayacak. Belirlenen yeni limit aylık 984 TL'lik faturaya denk gelirken, abonelerin yüzde 6'sının uygulamadan etkileneceği öngörülüyor. Peki, kullanıcıların tüketim tutarı nasıl belirleniyor, kimler devlet desteği almaya devam edecek? İşte, tüm detaylarıyla elektrik faturalarında devlet desteği uygulaması

        2

        ELEKTRİK FATURALARINDA AYLIK SINIR KAÇ TL OLACAK?

        Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.

        333 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?

        33 kilovatsaat 984 liralık faturaya tekabül ediyor.

        3

        KİMLER YENİ DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK?

        2025’te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sı etkilenmiş olacak.

        NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

        Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.

        4

        LİMİTİN ALTINDA KALANLARA NE KADAR DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK?

        Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülmektedir.

        Son değişiklikle birlikte yaklaşık 23 teravatsaatlik bir tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacaktır. Bu da toplam mesken tüketiminin yaklaşık yüzde 29’una tekabül etmektedir. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6’lık kesim toplam elektrik tüketiminin yüzde 29’unu gerçekleştiriyor diyebiliriz.

        5

        UYGULAMADAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

        AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, Kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler, belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.

        SANAYİ VE TİCARETHANELERDE YENİ UYGULAMA İÇİN TÜKETİM LİMİTİ NE KADAR?

        Uygulama değiştirilmeyerek bu tüketici grupları için yıllık limit 15 bin kilovatsaat olarak muhafaza edilmiştir.

        6

        LİMİT ÜZERİNDE TÜKETİM YAPAN ABONELER NASIL BELİRLENECEK?

        Bir önceki yılda yani 2025'te gerçekleşen yıllık tüketim miktarına göre belirlenmiş olacaktır.

        LİMİTİN ÜSTÜNDE TÜKETİM YAPAN BİR ABONE LİMİTİN ALTINDA TÜKETİM YAPMAYA BAŞLADIĞINDA NASIL OLACAK?

        2025'te limiti geçen tüketici, 2026 boyunca son kaynak tarifesinde kalacak. Ancak, 2026 için yıllık tüketimin, 2027 için belirlenen limitin altında kalması durumunda, 2027’de normal perakende satış tarifesine geri dönmüş olacak.

