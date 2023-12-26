Haberler Gündem Kimlik ve ehliyet yenileme son gün tarihi: Eski tip sürücü belgesi (ehliyet), kimlik yenileme süresi uzatıldı mı?

Çipli kimlik ve ehliyete geçmeyenler dikkat: Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme için son günler Ehliyet ve kimlik yenileme son gün tarihi belli oldu. 2016 yılında hayatımıza giren çipli kimlik uygulamasına henüz geçmeyenler için kritik günler başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü eski tip sürücü belgesi yenileme süresini uzatırken; kimlik yenileme tarihinde son günlere girildi. İşte 2023 kimlik ve ehliyet yenileme ücreti ile eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme son gün tarihine dair güncel bilgiler... Habertürk Giriş: 26.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:21 facebook

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Ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi araştırması Aralık ayının son günlerine girilmesiyle sıklaştı. Bilindiği üzere 2023 itibarıyla banka işlemlerinde çipli kimlik uygulaması zorunlu hale getirildi. Yeni uygulamaya geçmek isteyenler kimlik ve sürücü belgesi yenileme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden randevu alması gerekiyor. İşte 2023 ehliyet ve kimlik yenileme ücreti ve son tarihi detayları...

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KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN TARİHİ NE ZAMAN? TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.