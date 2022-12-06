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Kimlik yenilemede son tarih ne zaman?

Yıl sonuna doğru yaklaşırken yeni kimlik almak için resmi dairelerde yoğunluk başladı. Vatandaşlar, kimlik almak için son tarihin ne zaman olduğunu merak ediyor. Yeni kimlikleri almak için randevu almak gerekiyor. İşte, kimlik yenilemede son tarihler...

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  • Kimlik yenilemede son tarih ne zaman, kimlik yenilemek nereden ve nasıl yapılır?

    Yıl sonuna doğru yaklaşırken vatandaşlar, yeni kimlik almak için ne zaman başvurması gerektiğini araştırıyor. Yeni çipli kimlikleri almak için öncelikle randevu almak gerekiyor.

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesindeki randevu sayfası üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezi üzerinden yeni kimlik için randevu alınabiliyor. Peki, kimlik yenilemede son tarih ne zaman? İşte, detaylar...
  • Kimlik yenilemede son tarih ne zaman, kimlik yenilemek nereden ve nasıl yapılır?

    KİMLİK YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?

    Yeni tasarıma sahip olan çipli kimlikleri almak için süreç devam ediyor. Buna göre; kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.
  • Kimlik yenilemede son tarih ne zaman, kimlik yenilemek nereden ve nasıl yapılır?

    EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH NE ZAMAN?

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama dâhilinde “01 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş eski tip ehliyetlerin yeni tip ehliyet ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşların başvuru yoğunluğunu ve bu yoğunluktan kaynaklı sorunları hafifletmek amacıyla; ehliyetlerin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
  • Kimlik yenilemede son tarih ne zaman, kimlik yenilemek nereden ve nasıl yapılır?

    YENİ KİMLİK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

    Yeni kimlik kartı için aldığınız başvuru randevusuna giderken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı ya da resmi bir geçici kimlik belgesi gibi sizin kim olduğunuzu resmi olarak gösterecek bir belge ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmelisiniz.

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