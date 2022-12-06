Kimlik yenilemede son tarih ne zaman?

YENİ KİMLİK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Yeni kimlik kartı için aldığınız başvuru randevusuna giderken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, aile cüzdanı ya da resmi bir geçici kimlik belgesi gibi sizin kim olduğunuzu resmi olarak gösterecek bir belge ve 1 adet biyometrik fotoğraf götürmelisiniz.