Kimse Bilmez 10. son bölümü izlendi. Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Kimse Bilmez'in yeni bölümünde Sevda ile Ali'nin yakınlaşması mahallede büyük bir tepkiye yol açıyor. Mahalleli Ali'nin evini basıyor ve Sevda ile Ali'yi ayıplıyor. Bunun üzerine Sevda ise, "Ben Ali'nin karısıyım. Evlendik biz" diyerek herkesi şaşkına çeviriyor.

KİMSE BİLMEZ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez 10. son bölümünün ardından 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar. Öte yandan Pilot'un Takacı ile olan kavgası Ali'yi de tehlikeye atar. Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşer. Ali bir yandan her şeyin arkasındaki ismi bulmaya çalışırken, öte yandan Sevda'nın kıskançlıklarıyla baş etmek zorundadır. Uygar'ın ise Ali ve Sevda'yı ayırmak için başka bir planı vardır. Ancak bu plan hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.