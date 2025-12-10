Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Kimya fabrikasında yangın! | Son dakika haberleri

        Kimya fabrikasında yangın!

        Kırıkkale'de kimyasal ürünler üreten bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini söyleyen Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok. Yangının başlamasıyla beraber fabrikada gerekli tahliye işlemleri yapıldı. Burada 66 tane fabrikamız var. OSB'lerde malum yanaşık düzende fabrikalaşma var. İnşallah diğer fabrikalara sıçramadan yangını söndüreceğiz" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 12:37 Güncelleme: 10.12.2025 - 13:54
        Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

        AA'da yer alan habere göre Yahşihan ilçesindeki OSB'de 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve kimyasal ürünler üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        VALİ MAKAS: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yangının çıktığı fabrikaya gelerek, bölgede incelemelerde bulundu.

        Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Makas, "70 tane hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika burası. Şükürler olsun ki hiçbir can kaybımız yok. Yangının başlamasıyla beraber fabrikada gerekli tahliye işlemleri yapıldı.

        Yangın, çevre vilayetlerimizden gelen takviyelerle ilk aşamada kontrol altına alındı ama henüz vahametini devam ettirmekte. İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda AFAD'da kurulu bulunan Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından da olaya müdahale edilmekte. An itibarıyla Ankara'dan takviye gelen 26 tane araçla yangına müdahalemiz sürüyor" dedi.

        Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini söyleyen Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Yangının başlamasıyla beraber fabrikada gerekli tahliye işlemleri yapıldı. Burada 66 tane fabrikamız var. OSB'lerde malum yanaşık düzende fabrikalaşma var. İnşallah diğer fabrikalara sıçramadan yangını söndüreceğiz" diye konuştu.

