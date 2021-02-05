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Kimya sektöründen ocakta 1,6 milyar dolarlık ihracat

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ihracatı ocakta bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1.9 azalarak 1 milyar 647 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Sektörde ülkeler bazında en fazla ihracat İtalya, Lübnan ve ABD'ye yapılırken, bölgesel olarak da AB ülkeleri ihracatta başı çekti

Kimya sektöründen ocakta 1,6 milyar dolarlık ihracat
AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı Ocak 2021'de 15 milyar 48 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı ise ocakta bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1,9 azalarak 1 milyar 647 milyon dolara geriledi. Sektör ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı ise yüzde 12,2 olarak gerçekleşti.

Sektörün ihracat verilerine yıllık bazda bakıldığında ise Türkiye 12 aylık 2019-2020 döneminde 20 milyar 731 milyon dolarlık ihracat yaparken 2020-2021 döneminde yüzde 12,1 düşüşle 18 milyar 221 milyon dolarlık kimyevi mal ihraç etti.

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 azalmasına rağmen en çok ihracat 103 milyon 81 bin dolarla İtalya'ya yapıldı. İtalya'yı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100,8 artışla 91,5 milyon dolarlık ihracat payına sahip olan Lübnan ve yüzde 76,4 artışla 83,4 milyar dolarlık ihracat payına sahip ABD takip etti.

Sektörün ülke grupları baz alındığında en fazla ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği (AB) ülkeleri oldu. Ocak 2020'de AB ülkelerine 736 milyon 481 bin dolarlık ihracat yapan sektör 2021 yılının aynı döneminde yüzde 18,5 düşüş yaşamasına rağmen 600 milyon 452 bin dolarlık ihracatla en büyük ihracatını bu bölgeye yapmış oldu. AB'yi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artış göstererek 313 milyon 815 bin dolarlık ihracat payına sahip Orta Doğu ülkeleri takip etti.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN İKİNCİ SEKTÖR

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından yapılan açıklamada kimya sektörünün ocak ayı ihracat rakamlarına dair görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz, 2020 yılını 18,3 milyar dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan ikinci sektör olarak tamamladı. Bu yıl ocak ayında ise geçen yıl ocak ayına göre yüzde 1,9’luk küçük bir azalışla 1,64 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı. ,

Yıla Kovid-19 salgınının gölgesinde başladıklarını belirten Pelister, şu açıklamalarda bulundu:

"Umudumuz aşılamanın yaygınlaşmasına ve etkisine bağlı olarak özellikle yılın ikinci yarısı daha olumlu bir sürece gireceğimiz yönünde. Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verileri aralıkta 50,8 olan endeksin, ocak ayında 54.4'e yükseldiğini gösteriyor. Üretimdeki artışın önümüzdeki aylarda ihracatımıza da olumlu yansıyacağını öngörüyoruz. Hükümetimizin reform çalışmaları kapsamında kimya sektörümüze de yatırımlarda öncelik verilmesini bekliyoruz. İKMİB olarak biz de sektörümüze yönelik yatırım yapılabilecek öncelikli alanları belirleyen bir rapor hazırladık. 'Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu'nu hem ilgili bakanlıklarımızla hem de sektörümüzle ve kamuoyu ile paylaştık. Bu raporumuzun da sektörümüze yerli yatırım yapmak isteyenlere yol göstereceğine inanıyoruz. İhracatımızda 2021 yılını yüzde 12 büyümeyle tamamlamayı hedefliyoruz."

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