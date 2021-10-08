Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi Kin, gün itibariyle görücüye çıktı. İşte filme dair tüm merak edilen soruların yanıtları...

KİN FİLMİ TÜRÜ NEDİR?

Suç ve polisiye türündeki Kin filmi, 8 Ekim 2021 Cuma günü tüm dünyayla aynı anda dijital film ve dizi platformu Netflix üzerinden izleyici ile buluşuyor.

KİN FİLMİ KONUSU

Dürüstlük abidesi olarak bilinen Başkomiser Harun, mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya gider. Ödülden sonra terfi alacağına emin olan Harun, o gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısı sonucu kendini savunurken cinayet işler.

Ertesi sabah, bu cinayet vakası emniyete ulaşır ve Harun, kendi işlediği cinayetin failini aramaya başlar. Hem kaçan ve hem de kovalayan olmanın stresiyle başa çıkmaya çalışırken, bulduğu her ipucu onu çok daha karmaşık bir olayın içine çeker.

KİN FİLMİ OYUNCULARI

Başrolünde Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kin filminde; Cem Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy, Duygu Sarışın, Yosi Mizrahi, Elif Gizem Aykul ve Enes Külahçı gibi isimler de yer alıyor.