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Kınalıada’ya nasıl gidilir? Kınalıada’ya vapur nereden kalkıyor, sefer saatleri nedir?

İstanbul’un gezilecek ve görülecek yerleri arasında olan Kınalıada, yıl içinde sayısız ziyaretçisini ağırlamaya devam ediyor. Adalar ilçesinin en küçüğü olan Kınalıada, aynı zamanda Prens Adaları içinde yer alır. Plajlarında denize girmek ve doğanın içinde yolculuk yapmak isteyenlerin uğrak yeri olan bu benzersiz ada; Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi, Rum Ortodoks - Panayia Kilisesi, Sirakyan İkiz Evleri, Hristo Manastırı gibi tarihi mekanları ile de dikkat çeker. Güzel ve keyifli bir gün geçirmek istiyorsanız Kınalıada ulaşımı hakkındaki tüm detaylara içeriğimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Kınalıada’ya Nasıl Gidilir? Kınalıada’ya Vapur Nereden Kalkıyor, Sefer Saatleri Nedir?

Kınalıada’ya Nasıl Gidilir?

Kınalıada, deniz ulaşımı ile gidilebilen bir noktada yer almaktadır. Bu nedenle sadece vapur ve motorlar ile geçiş sağlanır. Marmara Denizi’nin tüm güzelliklerini gözler önüne seren bu yolculuk, İstanbul’un belli başlı ilçelerinden kalkan vapurlar ile mümkündür. Eminönü, Bostancı, Kabataş ve Kadıköy iskelelerinden Kınalıada’ya hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Kadıköy’den kalkan vapurlar ile 30 - 40 dakika, Kabataş’tan kalkan vapurlar ile 40 - 50 dakika, Eminönü’nden kalkan vapurlar ile 50 dakika, Bostancı’dan ise yaklaşık 30 dakikada Kınalıada’ya ulaşabilirsiniz.

Kınalıada Vapuru Nereden Kalkıyor?

Kınalıada’yı ziyaret etmek istiyorsanız tüm gününüzü rahatlıkla geçirebileceğiniz güzellikler sizleri bekliyor. Kınalıada vapurunun kalkış noktaları; Eminönü, Bostancı, Kadıköy ve Kabataş’tır. Bu noktalardan kalkan vapur saatlerini takip ederek bu güzel yolculuğu başlatabilirsiniz.

Heybeliada Kınalıada Arası Ne Kadar Sürer?

Heybeliada’dan Kınalıada’ya ulaşmak oldukça kolaydır. İskeleden bineceğiniz vapur ile yaklaşık 12 dakika gibi bir sürede Kınalıada’ya ulaşabilirsiniz. Kınalıada - Heybeliada arası 8 km’dir.

Kınalıada Sefer Saatleri

Kınalıada sefer saatleri, yaz-kış uygulanan seferlere göre değişiklik göstermektedir.

Eminönü - Kınalıada sefer saatleri:

19.05

Kadıköy - Kınalıada sefer saatleri:

07.10 / 08.25 / 09.25 / 10.30 / 11.30 / 12.25 / 14.25 / 15.55 / 16.55 / 18.00 / 19.25 / 20.05 / 21.00 / 22.25 / 23.55

Bostancı - Kınalıada sefer saatleri:

00.00 / 02.00 / 04.45 / 07.05 / 09.00 / 11.25 / 14.30 / 15.10 / 18.00 / 20.05 / 21.45

Kabataş - Kınalıada sefer saatleri:

06.45 / 08.00 / 09.00 / 10.05 / 11.05 / 12.00 / 14.00 / 15.30 / 16.30 / 17.35 / 18.50 / 19.40 / 20.35 / 22.00 / 23.30

Eminönü Kınalıada Vapuru

Şehir hatları vapuru ile Eminönü’nden Kınalıada’ya günde 1 kez sefer düzenlenmektedir ancak günün belli saatlerinde farklı tur şirketlerinin motoru ile Kınalıada’ya geçiş sağlayabilirsiniz. Turyol’a ait motorlar, sabah 10.00’dan akşam 18.30’a kadar sefer düzenlemektedir. Eminönü, sizler için iyi bir ulaşım yolu ise Eminönü’nden sadece 50 dakikada Kınalıada’da olabilirsiniz.

Kınalıada Bostancı Şehir Hatları

Bostancı’dan kalkan vapurlar, yaklaşık iki saatte bir Kınalıada’ya ulaşım sağlamaktadır. Eğer Bostancı civarından Kınalıada’da geçiş yapmak istiyorsanız iskeleden şehir hatları vapurları ile yaklaşık yarım saatte ulaşabilirsiniz.

Kınalıada Nerede?

Marmara Denizi açıklarında bulunan Kınalıada, Kabataş iskelesinden binildiğinde ilk durak olacaktır çünkü İstanbul’a en yakın adadır. Doğal güzellikler ve tarihi yapılar ile dolu olan bu ada, İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı 5 mahallesinden biridir. Sadece deniz yolu ile ulaşımı mümkündür. Prens Adaları olarak adlandırılan adalar topluluğundan biridir. Hem yerleşim yeri olup hem de yaz-kış yerli ve yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret edilir.

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