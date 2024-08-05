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        Haberler Bilgi Ekonomi Kira artış oranı Ağustos 2024: TEFE TÜFE Kira artış oranı yüzde kaç oldu, kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

        Kira artış oranı Ağustos 2024: TEFE TÜFE Kira artış oranı yüzde kaç oldu, kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

        Enflasyon oranlarının açıklanması sonrası kira artış oranı milyonların gündemine geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verileri başlığı altında ortaya çıkan TEFE-TÜFE rakamları, Ağustos ayı kira artış oranı üzerinde etkili oldu. Hatırlanacağı üzere kiraya yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayında sona ermişti. Peki TEFE TÜFE Kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte Ağustos 2024 kira zammı son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 09:49 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:17
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        Kira artış oranı son dakika gelişmeleri ile gündeme geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oldu. Bu kapsamda gözler "Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu ve nasıl hesaplanır?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 Ağustos ayı kira artış oranı hesaplaması hakkında ayrıntılar…

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        KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI

        Kira artış oranı belli oldu. Kira kontratı ağustos ayında yenilenecek kiracılar yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte temmuz ayı enflasyon verisini baz alınacak. Geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi artışı beklentisi bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı.

        Son dakika: Temmuz ayında TÜFE yıllık yüzde 61,78 oldu

        Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı

        Kira zam oranı yüzde %65,93 olarak kaydedildi. Ev sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek

        Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.

        Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Ağustos ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. Ağustos ayı zam oranı yüzde %65,93 oldu.

        Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren son verilmişti.

        TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        ÖRNEK HESAP

        Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

        Girdiğiniz Artış Oranı: %65,07

        Kira Artış Tutarı: 9 bin 760 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 760 TL

        YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

        Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

        Girdiğiniz Artış Oranı: %25

        Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL

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        ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

        Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıkladı.

        Temmuz ayında TÜFE yıllık yüzde 61,78 oldu

        Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı.

        AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI ORANINDAKİ ÜST SINIR BELLİ OLDU

        Açıklanan rakamlarla birlikte temmuz ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Bu fark oranında Ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belirlendi

        Kira kontratı Ağustos ayında yenilenecek kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte Temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak.

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        TEMMUZ AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Haziran enflasyonu yüzde 1.64 oranında arttı. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak gerçekleşti.

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı

        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı

        Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,38 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,97 artış gösterdi.

        Belirlenen orana göre ev sahiplerinin kiracılardan isteyebileceği artış yüzde 65,07 oldu

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