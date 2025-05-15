Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Kira artış oranı saat kaçta açıklanacak?
Mayıs enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Haziran ayı kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada ''2025 Haziran kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?'' soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Kira artış oranı için geri sayım sürüyor. Kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor.Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Kira artış oranı saat kaçta açıklanacak?
2025 MAYIS ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
2025 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bununla birlikte 2025 Mayıs ayı kira artış oranı da netleşti. Nisan 2025’te aylık enflasyon %3, yıllık enflasyon ise %37,86 olarak kaydedildi.
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48,73 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 48,73 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 51.26 olmuştu.