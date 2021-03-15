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Kira gelir beyannamesi ne zaman verilir? 2021 E-devlet Kira gelir beyannamesi ödeme tarihleri

Kira gelir beyannamesi ne zaman verilir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her yıl düzenli olarak verilen kira gelir beyannamesi ödeme tarihleri belli oldu. Peki, 2021 kira gelir beyannamesi ne zaman verilir?

Kira gelir beyannamesi ne zaman verilir? 2021 E-devlet Kira gelir beyannamesi ödeme tarihleri

Kira gelir beyannamesi ne zaman verilir? Soruları kira geliri elde eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kira beyannamesi, e-devlet giriş sayfası Gelir İadesi Başkanlığı'nın gib.gov.tr internet adresi üzerinden verilebiliyor. Peki, kira gelir beyannamesi nasıl verilir? İşte kira beyannamesi ödeme tarihleri

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Mükelleflerin, 1 Ocak – 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için MART ayının 1 inci gününden son günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.

Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensubu aracılığıyla da elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi;

- Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,

- Bağlı bulunulan vergi dairesine,

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