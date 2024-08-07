Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kira kontratlarında yeni dönem! E devlet ekranından kira kontratı nasıl yapılır?

        Kira kontratlarında yeni dönem! E devlet ekranından kira kontratı nasıl yapılır?

        Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kira kontratlarının yıl sonuna kadar e devletten yapılabileceği duyuruldu. Enflasyon oranı sonrasında kira zam oranı yüzde %65,93 olarak kaydedilmişti. Ev sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek. Peki E devlet ekranından kira kontratı nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kira kontratlarında yeni döneme geçiliyor. Kira sözleşmeleri e-Devlet'e taşınıyor. Kontratlar yıl sonuna dek e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte detaylar

        2

        E-DEVLET'E YENİ KİRA KONTRATI DÜZENİ

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon toplantısında konuşan Yılmaz, e-Devlet kapısında yeni tasarlanan hizmetleri anlattı. Yılmaz, "e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler" dedi.

        Ev sahibi ile kiracının akdetmiş olduğu kira sözleşmesinin bir nüshası, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde e-Devlet sisteminde yer alan kira sözleşmesi bilgi sistemine kaydedilecek.

        3

        Bu sistem, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulmuş olup, sözleşme kayıtları Vergi Dairesi'ne bildirilmiş sayılacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor