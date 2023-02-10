CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KİRA DESTEĞİ AÇIKLAMASI

"Devletimiz de tüm STK'larımız da vatandaşlarımızın her biri de dostlarımız ve kardeşlerimiz de depremzedelerin yanında olmak için var gücüyle gayret göstermiştir. 1 yıl içerisinde bu yıkılan binaları yeniden elimizdeki tip projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz."