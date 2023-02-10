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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kira yardımı başvurusu nasıl yapılacak?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısına ve hasarın boyutuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "1 yıl içerisinde bu yıkılan binaları yeniden elimizdeki tip projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz." ifadeleri ile depremzedelere kira desteği verileceğini açıkladı. İşte detaylar...

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  • KİRA YARDIMI/DESTEĞİ| Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremzedelere kira yardımı ne zaman ve ne kadar süre verilecek, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    Türkiye iki büyük deprem ile derinden sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ili etkiledi. Deprem bölgelerinde OHAL ilan edilirken, enkaz çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme için gittiği Adıyaman'da çadırda kalmak istemeyen vatandaşlar için kira yardımı açıklamalarında bulundu. İşte kira desteği açıklamasının ayrıntıları...
  • KİRA YARDIMI/DESTEĞİ| Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremzedelere kira yardımı ne zaman ve ne kadar süre verilecek, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KİRA DESTEĞİ AÇIKLAMASI

    "Devletimiz de tüm STK'larımız da vatandaşlarımızın her biri de dostlarımız ve kardeşlerimiz de depremzedelerin yanında olmak için var gücüyle gayret göstermiştir. 1 yıl içerisinde bu yıkılan binaları yeniden elimizdeki tip projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz."
  • KİRA YARDIMI/DESTEĞİ| Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremzedelere kira yardımı ne zaman ve ne kadar süre verilecek, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    KİRA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti; 10'ar bin lira vatandaşlarımıza vereceğiz. Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımıza da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. 1 yıl itibariyle vatandaşlarım kalabilecek. Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz."
  • KİRA YARDIMI/DESTEĞİ| Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremzedelere kira yardımı ne zaman ve ne kadar süre verilecek, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    DEPREMLER 10 İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 
  • KİRA YARDIMI/DESTEĞİ| Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremzedelere kira yardımı ne zaman ve ne kadar süre verilecek, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    DEPREMDE SON DURUM

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e, yaralıların sayısı 75 bin 573'e yükseldi ve 76 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi" dedi.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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