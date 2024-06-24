TÜRKİYE KİRA ARTIŞINDA DÜNYA LİDERİ

Kira zam konusunda matematiğin tutmadığını söyleyen Yıldırım, devletin müdahelesinin 'piyasayı karıştırdığını" söyledi.

"Devlet yüzde 25 sınırı niye koydu çünkü bina ve konut fiyatları uçtu gitti; dünya rekoru kırdı. Bizim insanımızın geliri dünya rekoru kırmıyor ki. 2015'ten, 2023 yılı sonuna kadarki dönemde Türkiye toplamda dünya konut artışında lider. Yabancılar şu anda Türkiye'den konut almıyor, niye? Çünkü pahalı gelmeye başladı."

Yıldırım, aynı zamanda Türkiye'deki kira fiyatlarının 2015 ile 2023 arasında yüzde 505 artış yaşadığını ve bu konuda da Türkiye'nin dünya lideri olduğunu ekledi.