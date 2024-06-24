Yüzde 25 kira zam sınırı Temmuz'da bitiyor! Ev sahibi ve kiracıları neler bekliyor?
İki senedir süregelen konutlarda yüzde 25 zam sınırı uygulaması, 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona eriyor. Milyonlarca vatandaş, bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ederken, konuya dair son gelişmeleri sizler için derledik. İşte, 2 Temmuz'dan sonra başlayacak yeni dönem hakkında detaylar...
1 Temmuz 2024 itibarıyla konutlara getirilen yüzde 25 kira zam sınırı kalkıyor. Ev sahipleri kararın kalkması gerektiğini düşünürken; kiracılar uzatılması gerektiği yönünde hemfikir. Peki, yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla ev sahibi ve kiracıları neler bekliyor, konu hakkında son gelişmeler neler? İşte, detaylar...
"KİRAYA 6 AYDA BİR ZAM YAPILSIN" TALEBİ
Habertürk TV'de yayınlanan Para Gündem programına konuk olan Habertürk Yazarı Abdurrahman Yıldırım, yüzde 25 kira zammına dair açıklamalarda bulundu.
Para Gündem'in sunucusu Sena Alkan, iki yıldır devam eden yüzde 25 kira zam sınırını telafi etmek amacıyla 6 ayda bir kiraya zam yapılmasına dair talepler olduğunu ifade etti. Yıldırım ise konu hakkında şunları söyledi;
"6 ayda bir zam, aynı asgari ücrette olduğu gibi yüksek enflasyon ortamında normal. Yüksek enflasyonun tam da yükseklik köpüğünün gideceği bir döneme girdik. Bu konuda acele etmeyelim, yıl sonunu bekleyelim derim. 6 ayda bir zam konusundaki gereklilik ortadan kalkabilir. Enflasyonu yüzde 40'ın altına indirebilirsek yılda bir zamla durumu kurtarabiliriz. O zaman düzeni hiç bozmamak lazım."
TÜRKİYE KİRA ARTIŞINDA DÜNYA LİDERİ
Kira zam konusunda matematiğin tutmadığını söyleyen Yıldırım, devletin müdahelesinin 'piyasayı karıştırdığını" söyledi.
"Devlet yüzde 25 sınırı niye koydu çünkü bina ve konut fiyatları uçtu gitti; dünya rekoru kırdı. Bizim insanımızın geliri dünya rekoru kırmıyor ki. 2015'ten, 2023 yılı sonuna kadarki dönemde Türkiye toplamda dünya konut artışında lider. Yabancılar şu anda Türkiye'den konut almıyor, niye? Çünkü pahalı gelmeye başladı."
Yıldırım, aynı zamanda Türkiye'deki kira fiyatlarının 2015 ile 2023 arasında yüzde 505 artış yaşadığını ve bu konuda da Türkiye'nin dünya lideri olduğunu ekledi.
EV SAHİPLERİ KENDİ İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA ZAM ORANINI BELİRLEYEBİLİR Mİ?
Konut kira zam sınırlaması kalktığında kira zammı Tüketici Fiyat Endeksi yani TÜFE'nin son 12 aylık ortalamasına göre yapılacak. Peki, iki yıldır devam eden sınırlamadan sonra ev sahipleri TÜFE'yi az bulursa kendi isteği doğrultusunda zam yapabilecek mi? Bu soruya Habertürk TV'ye katılan İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan şöyle yanıt veriyor;
"Ev sahiplerinin yasal olarak böyle bir hakkı yok. Yasal olarak kiracı Tüketici Fiyat Endeksi kadar zam yapıp gönderdiğinde ev sahibi farklı bir yasal uygulamada bulunamaz, evi tahliye etmesini isteyemez. Evi tahliye ettirebilmesi için haklı hukuki sebebe ihtiyaç var.
Kiracılar eğer 5 yılını doldurmadılarsa ve bu uygulama devam etmiyor ise TÜFE'nin son 12 aylık tutarını, kira yenileme döneminde kiralarının üzerine ekleyip gönderdiklerinde yasal olarak sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklar."
KİRA ZAMMINDA DENGE NASIL SAĞLANACAK?
Yüzde 25 kira zam sınırı tartışmaları devam ederken, bir açıklama da Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam'dan geldi. Akçam, geçişin kademeli şekilde olması gerektiğini ifade etti, "Son iki yıl içerisinde ev kirayalanlara farklı bir geçiş sistemi, iki yıldan öncekilere ve çok düşük kirada kalanlara da ÜFE bölü 12 şeklinde bir artış yapılabilir diye öneride bulunuyoruz." dedi.